Niemcy. Pastor skazany za obrażanie homoseksualistów

To wyrok bez precedensu. Sąd rejonowy w Bremie uznał protestanckiego pastora Olafa Latzela za winnego podjudzania i skazał go na karę grzywny. Zdaniem sądu Latzel w swoich wystąpieniach podburzał do nienawiści wobec homoseksualistów i osób nieokreślonej tożsamości płciowej.