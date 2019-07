Niemcy. Nastolatki chciały odbić kolegę z komisariatu policji, wywołały zamieszki

Grupa młodzieży hucznie świętowała zakończenie szkoły w Starnberg koło Monachium. Policjanci zatrzymali 15-letniego uczestnika imprezy, która po chwili przerodziła się w zamieszki.

Chłopak miał też pytać ochroniarza szkoły o narkotyki. Dyrekcja placówki twierdzi, że zatrzymany nie jest uczniem szkoły. Policja zatrzymała go po tym, jak odmówił opuszczenia okolic szkoły.

Wkrótce przed komisariatem, na który zabrano 15-latka, zebrała się grupa około 100 uczniów, z której ponad 50 osób próbowało go odbić. Młodzież chciała wedrzeć się do środka, forsując główne drzwi. Byli to prawdopodobnie uczestnicy tej samej imprezy, niezadowoleni z interwencji policji w czasie zabawy.