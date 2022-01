Niemcy. Huragan "Nadia" szaleje. Są ofiary i utrudnienia

Wieczorem pogłębiarka uderzyła w most Freihafenelbbruecke i zaklinowała się pod nim, w wyniku czego autostrada 255 została zamknięta. Dwie osoby uratowano, a statek został odholowany po około sześciu godzinach. Z powodu znacznych uszkodzeń most pozostaje zamnięty na nieokreślony czas, jak poinformowała hamburska policja. Zamknięcie nie dotyczy bezpośrednio sąsiadującego z nim mostu kolejowego. Most Freihafenelbbruecke, zbudowany w 1926 roku, jest uważany za symbol Hamburga. Biegnie nad Północną Łabą, przy granicy obszaru portowego.