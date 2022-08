Niemcy. Gest dłoni uratował 14-latkę przed gwałtem

Międzynarodowy gest

Znak "pomóż mi" to dyskretny sygnał wołania o pomoc. Nastolatkowie kojarzą gest głównie z trendu popularyzowanego w aplikacji TikTok. Znak opracowała organizacja Canadian Women's Foundation podczas pandemii, by przeciwdziałać przypadkom przemocy domowej. Informuje on, że znaleźliśmy się w niebezpiecznej sytuacji zagrażającej naszemu życiu lub zdrowiu. Jest to prosty gest rozpoznawalny na całym świecie. Polega na pokazaniu otwartej dłoni, a następnie złożeniu jej w pięść z kciukiem schowanym do środka.