Niemcy. Chciała odciąć się od rodziny, zabiła swojego sobowtóra

Shahraban K. na początku sierpnia skontaktowała się ze swoją ofiarą - Khadidją O. Kobiety umówiły się na spotkanie na 16 sierpnia. Shahraban K. "z wyrachowaniem zwabiła swoją ofiarę w zasadzkę", pojechała po nią do Heilbronn wraz z Sheqirem K. Tego samego dnia para dokonała zbrodni - w lesie na trasie z Heilbronn do Ingolstadt. Ofiara otrzymała ponad 50 ciosów nożem. Następnie oskarżeni pojechali dalej do Ingolstadt, gdzie zostawili ciało ofiary w samochodzie, aby zrealizować plan upozorowania morderstwa Shahraban K.