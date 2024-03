Niemcy chcą "ratować jamniki" przed rządem

Hodowcy wyrażają obawy, że jeśli nowe przepisy wejdą w życie, może to prowadzić do zakazu reprodukcji ras, które są szczególnie podatne na problemy zdrowotne. Przykładem są właśnie jamniki, u których często występują schorzenia kręgosłupa. Ale nie tylko. Niemiecki Związek Kynologiczny zauważa, że zakaz dotknąłby również innych popularnych ras, takich jak owczarek niemiecki, sznaucer czy beagle. Dodatkowo, związek podkreśla, że nowe prawo mogłoby dawać zbyt duże pole do interpretacji w kwestii określania tego, co stanowi wadę genetyczną.