Niemcy - miejscowość Oberhausen w Nadrenii Północnej-Westfalii. To tu, jak donoszą niemieckie media, w czwartek wieczorem miało dojść do ataku nożownika.

Niemcy. Atak nożownika w Oberhausen. Ranni

Do zdarzenia miało dojść około godziny 19 na w rejonie ulicy Arndtstrasse w dzielnicy Marienkirche w Oberhausen. Według relacji "WAZ" nożownik miał ranić kilka osób.

Jak dodano, większość z nich trafiła do szpitala. Stan niektórych lekarze mieli określić jako ciężki. "Zakładamy, że trafiły tam z ranami kłutymi" - przekazał "WAZ" rzecznik policji z Oberhausen.

Niemcy. Atak nożownika w Oberhausen. Sprawca zatrzymany

Jak informują niemieckie media, sprawca miał zostać zatrzymany. Wcześniej miał zostać raniony. Z informacji "WAZ" wynika, że mężczyznę zabrano do szpitala. Ma przebywać na oddziale intensywnej terapii.

Policja z Oberhausen wezwała do miasta posiłki z Essen. Teraz służby zabezpieczają dowody z miejsca zdarzenia, które posłużą przy dalszym śledztwie.

Funkcjonariusze z Oberhausen nie informacja o szczegółowych okolicznościach, w jakich doszło do zdarzenia. Nie ma też dokładnej informacji co do liczby poszkodowanych.