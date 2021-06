Kulisy niejawnego posiedzenia Sejmu. Jarosław Kaczyński zabrał głos?

"Prezes PiS straszył posłów scenariuszem wojny z Rosją. Według niego Moskwa ma gotowe plany inwazji, a ostatnie cyberataki mogą być tego dowodem. Przy okazji ujawnił, że niedługo do Sejmu mają trafić projekty ustaw, które dadzą rządowi nowe narzędzia do czuwania nad bezpieczeństwem cyfrowym. Miał też powiedzieć, że będzie to okazja do tego, by udowodnić, kto jest patriotą" - czytamy.