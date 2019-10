Niedziele handlowe październik 2019. Czy dziś jest niedziela handlowa?

Niedziela handlowa odbywa się tylko raz w miesiącu. Zakaz handlu w niedzielę daje się we znaki szczególnie zapracowanym osobom, które na co dzień nie mają czasu zrobić zakupów. Czy 20 października to niedziela handlowa? A może dziś obowiązuje zakaz handlu?

Czy dziś jest niedziela handlowa? Które sklepy będą otwarte? (iStock.com)

Niedziela handlowa zgodnie z polskim prawem odbywa się tylko w ostatnią niedzielę miesiąca. Oznacza to, że zakupy bez przeszkód uda nam się zrobić dopiero 27 października. 20 października wszystkie największe sklepy będą nieczynne, a zakupy uda nam się zrobić tylko w nielicznych placówkach.

Kalendarz niedziel handlowych październik 2019: 6 października – zakaz handlu

13 października – zakaz handlu

20 października – zakaz handlu

27 października – niedziela handlowa

Ustawa o zakazie handlu przewiduje kilka wyjątkowych sytuacji. Zgodnie z harmonogramem dodatkowe niedziele handlowe odbędą się w grudniu. Zakupy uda nam się zrobić 15, 22 i 29 grudnia. Podobna sytuacja miała miejsce w kwietniu, kiedy to na tydzień przed Wielkanocą wszystkie sklepy były otwarte.

Spora zmiana w zakazie handlu w niedzielę czeka nas w 2020 roku. Od stycznia niedziele handlowe będą odbywały się znacznie rzadziej. W całym 2020 roku odbędzie się tylko kilka niedziel handlowych.

Niedziele handlowe października 2019. Które sklepy będą dziś otwarte?

To, że najbliższa niedziela handlowa odbędzie się dopiero za tydzień, nie oznacza, że dziś wszystkie sklepy będą zamknięte. W każdą niedzielę, oraz podczas świąt objętych zakazem handlu, zakupy zrobimy w: sklepach osiedlowych, o ile klientów obsłuży właściciel placówki

kwiaciarniach

aptekach

sklepach działających na zasadzie franczyzy

placówkach pocztowych

lokalach gastronomicznych

miejscach rozrywki

na stacjach paliw