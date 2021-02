Niedziele handlowe luty 2021. Sklepy otwarte 21 lutego. Czy to niedziela handlowa?

Czy 21 lutego to niedziela handlowa? To pytanie zadaje sobie wiele osób planujących zakupy. Niestety nie mamy dobrych informacji. Jeśli chcesz zrobić weekendowe zakupy, nie odwlekaj ich na ostatnią chwilę.

Odkąd w życie weszła ustawa ograniczająca handel w niedziele i święta mamy coraz mniej okazji do zrobienia zakupów w ostatni dzień tygodnia. W 2021 roku tylko siedem niedziel będzie niedzielami handlowymi. Pierwsza z nich była 31 stycznia, a na kolejną niedzielę handlową musimy poczekać do 28 marca.

Niedziele handlowe 2021 – kalendarz:

31 stycznia 2021 r.,

28 marca 2021 r.,

25 kwietnia 2021 r.,

27 czerwca 2021 r.,

29 sierpnia 2021 r.,

12 grudnia 2021 r.

19 grudnia 2021 r.

Różnica między kalendarzem niedziel handlowych w 2020 i 2021 roku jest taka, że przed rokiem dwie niedziele handlowe przypadały w kwietniu. W 2021 roku jedna niedziela handlowa będzie miała miejsce w marcu, a druga w kwietniu. Taki układ najpewniej ma związek z datą Świąt Wielkanocnych. Przypominamy, że Wielkanoc 2021 przypada na 4 kwietnia.

Niedziele handlowe luty 2021. Sklepy otwarte 7 lutego

Najbliższa niedziela handlowa będzie miała miejsce dopiero 28 marca. Oznacza to, że przez najbliższe 7 tygodni nie uda nam się zrobić dużych zakupów w ostatni dzień tygodnia, ponieważ supermarkety, a także zdecydowana większość lokali w galeriach handlowych, będą zamknięte.

Istnieje jednak lista placówek, które są wolne od zakazu handlu. Dlatego sklepy otwarte 7 lutego to m.in.:

kwiaciarnie

sklepy osiedlowe, w których klientów obsługuje właściciel

lokale gastronomiczne (z powodu pandemii otwarte mogą być tylko te z ofertą na wynos lub w dostawie)

placówki pocztowe

markety na dworcach PKP

stacje paliw

Za nieprzestrzeganie przepisów przewidziane są surowe kary. Inspektor może nałożyć na placówkę karę w wysokości 1-5 tys. zł. Sprawa może trafić również do sądu, a tam grzywna wyniesie nawet 100 tys. zł.

