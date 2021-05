Niedziele handlowe 2021. Sklepy otwarte 2 maja. Czy To niedziela handlowa?

Niedziela 2 maja. Czy sklepy są otwarte?

Długi weekend majowy w tym roku niefortunnie przypada w sobotę, niedzielę i w poniedziałek. To oznacza sporą przerwę w otwarciu sklepów. Wiele osób zadaje sobie jednak pytanie, czy niedziela 2 maja to niedziela handlowa i czy sklepy są otwarte tego dnia.

1 maja przypada w sobotę i jest to dzień ustawowo wolny od pracy, podobnie jak 3 maja przypadający w tym roku w poniedziałek. 2 maja to na ogół zwykły dzień roboczy, jednak w tym roku, jako że wypada w niedzielę, sklepy tego dnia będą zamknięte, bo nie jest to zapisany w ustawie wyjątek, których w 2021 roku wypada siedem Wykaz niedziel handlowych 2021 prezentuje się nader skromnie.