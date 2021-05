Niedziela 16 maja. Czy dzisiaj sklepy są otwarte? Wykaz niedziel handlowych 2021

Niedziela 16 maja. Czy sklepy są otwarte

Zgodnie z najnowszymi przepisami wszystkie niedziele są niedzielami niehandlowymi, poza wymienionymi w ustawie wyjątkami, których w roku wypada siedem. Tak się jednak składa, że trzecia w maju niedziela 16 maja, nie jest niedzielą handlową. Do wyjątków się nie zalicza i oznacza to, że zdecydowana większość sklepów jest zamknięta. Co gorsza, w maju nie ma żadnej niedzieli handlowej, a najbliższe zakupy w niedzielę zrobimy dopiero w czerwcu.