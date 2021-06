Niedziele handlowe 2021. Czy 20 czerwca sklepy będą otwarte?

Wiele osób planujących zakupy wcześniej zadaje sobie pytanie, czy 20 czerwca to niedziela handlowa. Od początku 2020 roku zakaz handlu w niedziele ma dość rygorystyczną formę. Zgodnie z ustawą ograniczającą handel w niedziele i święta, mamy coraz mniej możliwości do tego, by zrobić zakupy w niedzielę.