Niedziele handlowe 2019. Wyjątkowo trudny weekend z zakazem handlu

Niedziele handlowe w Polsce odbywają się tylko raz w miesiącu, dlatego zaplanowanie zakupów bywa bardzo ważne. W tym tygodniu będzie to szczególnie istotne, ponieważ zakupów nie zrobimy 11 listopada.

Niedziela handlowa w 2019 roku odbywa się tylko raz w miesiącu. Zakupy możemy robić w ostatnią niedzielę miesiąca. We wszystkie pozostałe obowiązuje zakaz handlu. Niedziela handlowa w listopadzie odbędzie się 24 listopada.

Niedziele handlowe 2019. Sklepy otwarte 10 i 11 listopada

To, że 10 i 11 listopada będzie obowiązywał zakaz handlu, nie oznacza, że wszystkie sklepy będą wtedy nieczynne. Ustawa ograniczająca handel w niedziele i święta przewiduje kilka wyjątków. W takie dni czynne mogą być m.in.:

Przedsiębiorcy, którzy nie przestrzegają zasad zakazu handlu, muszą liczyć się z dotkliwymi karami. Inspektor kontrolujący placówkę ma prawo nałożyć na nią mandat w wysokości od tysiąca do pięciu tysięcy złotych. Ma on również prawo przekazać sprawę do sądu, a ten wymierzyć karę grzywny w wysokości nawet 100 tys. zł.