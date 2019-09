Niedziele handlowe 2019. Czy 8 września obowiązuje zakaz handlu? Które sklepy będą otwarte w niedzielę?

Niedziele handlowe w 2019 roku wypadają tylko raz w miesiącu. Zakaz handlu w niedzielę nie obowiązuje tylko w ostatnią niedzielę miesiąca. Oznacza to, że 8 września wszystkie sklepy będą zamknięte.

Niedziela handlowa to dzień wyczekiwany przez wielu zapracowanych Polaków, którzy nie mają czasu zrobić zakupów z odpowiednim wyprzedzeniem. Zakaz handlu w niedzielę w 2019 roku nie obowiązuje tylko w ostatnią niedzielę miesiąca. Niedziela handlowa we wrześniu odbędzie się 29 września.

Niedziela handlowa wrzesień 2019. Sklepy otwarte 8 września

8 września to niedziela niehandlowa. Wszystkie supermarkety, w tym Biedronka i Lidl , będą zamknięte. Zakupów nie uda nam się zrobić również w wielu lokalach w galeriach handlowych. W każdą niedzielę czynne mogą być jedynie nieliczne placówki. Zaliczają się do nich:

Przedsiębiorcy niestosujący się do przepisów zakazu handlu w niedzielę muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Inspektor Pracy kontrolujący placówkę ma prawo nałożenia mandatu w wysokości od tysiąca do nawet 5 tys. zł. Może również przekazać sprawę do sądu, a kara zasądzona podczas rozprawy może wynieść nawet 100 tys. zł.