Niedziela Palmowa 2024. Kiedy wypada? Co upamiętnia?

Niedziela Palmowa, nazywana również Niedzielą Męki Pańskiej to chrześcijańskie święto wypadające tydzień przed Wielkanocą . Jej data nie jest stała - zależy bowiem od terminu Niedzieli Wielkanocnej, która natomiast wypada po pierwszej wiosennej pełni Księżyca.

Niedziela Palmowa rozpoczyna okres duchowego przygotowania do świąt wielkanocnych. To święto ruchome, które może wypaść pomiędzy 15 marca a 18 kwietnia. W 2024 roku będzie ono obchodzone 24 marca . W tym dniu w kościołach święcone będą palmy . W niektórych parafiach odbędą się także okolicznościowe procesje.

Niedziela Palmowa. Co to za święto? Czy to dzień wolny?