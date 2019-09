Niedziela handlowa wrzesień 2019. Sklepy otwarte 1 września. Czy dziś obowiązuje zakaz handlu w niedzielę?

Niedziela handlowa to jeden wyczekiwanych dni w każdym miesiącu. Odkąd w życie weszła ustawa zakazująca handlu w niedzielę, wiele osób ma problem z zapamiętaniem, które sklepy będą otwarte. Sprawdzamy kalendarz niedziel handlowych na wrzesień 2019.

Czy dziś jest niedziela handlowa? Odpowiedź na to pytanie brzmi nie. 1 września to pierwsza niedziela we wrześniu, dlatego będzie wtedy obowiązywał zakaz handlu. Zgodnie z ustawą ograniczającą handel w niedzielę, zakupy możemy robić jedynie w ostatnią niedzielę miesiąca. Niedziela handlowa we wrześniu odbędzie się zatem 29 września.