Niedziela handlowa w Biedronce. Rozdadzą maskotki, ale trzeba się spieszyć

Biedronka rozdaje maskotki z Gangu Swojaków

Co trzeba zrobić, by otrzymać za darmo maskotkę z Gangu Swojaków? Jest jeden warunek. Trzeba zrobić zakupy za minimum 49 złotych, a wśród nich musi znaleźć się co najmniej jedno polskie warzywo lub polski owoc. Wtedy za darmo dostaniemy jedną z tak pożądanych przez dzieci maskotek.