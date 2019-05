Niedziela handlowa 19 maja – czy jutro będzie obowiązywał zakaz handlu? Sklepy otwarte 19 maja

Kiedy wypada niedziela handlowa? To pytanie, co tydzień zadają sobie tysiące Polaków. Niestety, jutro będzie obowiązywał zakaz handlu. Oznacza to, że zakupy zrobimy tylko w nielicznych miejscach.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Niedziela handlowa 19 maja - sklepy nieobjęte zakazem handlu. (East News, Fot: Piotr Kamionka/REPORTER)

Niedziela handlowa – zasady zakazu handlu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami niedziela handlowa przypada tylko raz w miesiącu. Zakaz handlu nie obowiązuje tylko w ostatnią niedzielę miesiąca. Właśnie dlatego najbliższa niedziela handlowa odbędzie się dopiero 26 maja. 19 maja wszystkie supermarkety i galerie handlowe będą nieczynne.

Ustawa ograniczająca handel w niedzielę przewiduje kilka wyjątków. Dodatkowa niedziela handlowa w kwietniu odbyła się tydzień przed Świętami Wielkanocnymi. Zakaz handlu nie będzie obowiązywał również w dwie niedziele przed Bożym Narodzeniem. W grudniu zakupy zrobimy 15, 22 i 29 grudnia.

Niedziela handlowa – sklepy nieobjęte zakazem handlu

Najbliższa niedziela handlowa odbędzie się dopiero 26 maja. Nie oznacza to jednak, że jutro wszystkie sklepy będą nieczynne. Zakaz handlu w niedzielę nie obowiązuje m.in.:

na stacjach benzynowych