Niedziela handlowa 14 kwietnia – czy dziś obowiązuje zakaz handlu? Które sklepy będą otwarte?

Niedziela handlowa w kwietniu odbędzie się aż dwukrotnie. Dodatkowa niedziela wolna od zakazu handlu ma związek ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi.

Niedziela handlowa – kiedy obowiązuje zakaz handlu?

Niedziela handlowe – wyjątki od zakazu handlu

Już dziś odbędzie się niedziela handlowa. Oznacza to, że we wszystkich sklepach zrobimy zakupy bez żadnych przeszkód. Warto jednak pamiętać, które sklepy nie są objęte zakazem handlu w niedzielę oraz święta. Zaliczają się do nich m.in.: