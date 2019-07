Niedzica. Tragedia w górskim pensjonacie. Winny lek na potencję?

Policja z Nowego Targu potwierdziła śmierć 79-letniego mężczyzny, który wypoczywał w górskim pensjonacie. Przy jego ciele znaleziono lek na potencję.

Prawdopodobnie mężczyzna wspierał się dużymi ilościamileku na potencję, co mogło doprowadzić do ataku serca . Niestety skończyło się tragedią. Mimo reanimacji nie udało się go uratować.