Szokujące ustalenia wywiadu. Grupa Wagnera masowo rekrutuje więźniów zakażonych HIV i WZW C

Ukraińskie służby twierdzą, że to zjawisko nabrało już "masowego charakteru". "Tylko z jednej kolonii karnej nr 5 w obwodzie leningradzkim do ‘grupy Wagnera’ zmobilizowano ponad stu więźniów ze zdiagnozowanym zakażeniem HIV albo wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Dowództwo wagnerowców każe im nosić specjalne bransoletki - białe chorym na zapalenie wątroby, czerwone nosicielom HIV" - czytamy we wpisie HUR.