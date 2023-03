Niedopuszczenie do matury. Kiedy uczniowie nie mogą przystąpić do egzaminu?

Czy można nie zostać dopuszczonym do matury?

Uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych nie mogą przystąpić do matury wyłącznie w przypadku, gdy nie otrzymają świadectwa ukończenia nauki. Aby je otrzymać, należy uzyskać pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów nauczanych w takcie bieżącego roku szkolnego. To jedyna sytuacja, po której uczeń nie uzyska prawa do przystąpienia do egzaminu maturalnego. Nie oznacza to jednak, że wyłącznie osoby, które "nie zdały klasy" lub podjęły samodzielną decyzję, nie przystąpią do matury w maju.