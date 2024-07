"Niedopuszczalne". Szefowa Secret Service ujawnia błędy przy zamachu na Trumpa

- Niemal z pewnością zadaniem lokalnej policji było zapewnienie człowieka do zabezpieczenia tych obiektów. Wyobraźmy sobie, teoretycznie, że ta małomiasteczkowa policja, która miała wysłać człowieka, by stanął na tym dachu, dwie godziny wcześniej musiała odpowiedzieć na wypadek samochodowy, albo że dwóch z (jej) dziewięciu policjantów zatruło się jedzeniem - powiedział Kaszeta. - Albo co jeśli zespół, który miał pracować w tym obszarze, został wezwany do zbadania podejrzanego (...) samochodu? - dodał.