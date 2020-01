WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Niedobór witamin i minerałów w diecie Polaków - Wyciskarka może pomóc Niedobory witamin są obecnie bardzo powszechne w odżywianiu Polaków. O ile nie są to poważne braki, często nie są nawet rozpoznawane klinicznie, ale wystarczy łagodny niedobór składników odżywczych, by szybko ujawniły się negatywne konsekwencje dla naszego zdrowia. Niedobory witamin wpływają na wszystkie grupy wiekowe i często współistnieją z niedoborami minerałów (np. cynk, żelazo, jod). Grupy najbardziej na nie podatne, to kobiety w ciąży i karmiące piersią oraz małe dzieci, ze względu na ich stosunkowo duże zapotrzebowanie na te związki. Skutki braku witamin są związane z rolami biochemicznymi, które pełnią. Niektóre z najczęstszych niedoborów dotyczą witaminy A, różnych witamin z grupy B, kwasu foliowego i witaminy D. W jaki sposób najłatwiej uzupełniać dzienne zapotrzebowanie na witaminy? Nasze codzienne posiłki często są ubogie w świeże warzywa i owoce. Obróbka termiczna absolutnie nie sprzyja zachowaniu wartości odżywczych. Zatem nawet jeśli dodajemy do obiadu porcję gotowanych, smażonych bądź pieczonych warzyw, mogą one nie zapewnić nam optymalnej dawki witamin. W takim wypadku, dobrym pomysłem jest korzystanie z wyciskarek wolnoobrotowych i codzienne picie szklanki soku z warzyw, owoców lub połączonych składników. Korzyści zdrowotne z picia świeżo wyciśniętego w wyciskarce soku Dostarczenie do organizmu dużej dawki błonnika i przeciwutleniaczy Świeże soki z wyciskarki są pełne rozpuszczalnego błonnika, który wspiera rozwój dobrych bakterii i lepsze trawienie. Wykazano, że reguluje poziom cukru we krwi, obniża poziom cholesterolu i spowalnia transport żywności przez przewód pokarmowy. Rozpuszczalny błonnik można również znaleźć w niektórych owsach, orzechach i fasoli, ale sok owocowy i warzywny, to szybka i pożywna opcja jego dziennej dawki. Zarówno w soku jabłkowym, jak i pomarańczowym, można znaleźć prawie trzy gramy zdrowego rozpuszczalnego błonnika. Przeciwutleniacze występują naturalnie w żywności pochodzenia roślinnego i pomagają zapobiegać lub zatrzymywać uszkodzenia komórek spowodowane przez wolne rodniki. Świeżo wyciskane soki to świetny sposób na dostarczanie do organizmu tych związków. Soki z owoców i warzyw o najwyższym stężeniu przeciwutleniaczy zapewniają najlepszą ochronę przed uszkodzeniami powodowanymi przez niestabilne cząsteczki naturalnie występujące w organizmie. Nawodnienie organizmu Świeżo wyciskane soki dostarczają naszemu organizmowi duże ilości wody. Ta woda pomaga organizmowi przetwarzać węglowodany pochodzące z naturalnych cukrów zawartych w soku, a także witaminy, minerały i enzymy pochodzące z całego pożywienia. Utrzymanie nawodnienia organizmu pomaga w wytwarzaniu energii, aktywnym trawieniu oraz utrzymaniu zdrowia i elastyczności skóry. Źródło naturalnego cukru bez konserwantów Świeżo wyciśnięty sok dostarcza organizmowi więcej witamin, minerałów i innych składników odżywczych niż jakiekolwiek sklepowe soki w kartonikach bądź butelkach. Większość paczkowanych soków jest pełna konserwantów, które odbierają wartość odżywczą spożywanego soku. Świeżo wyciśnięty sok jest wypełniony naturalnymi cukrami, które pomagają twojemu ciału wytwarzać energię. Ten naturalny cukier zawarty w owocach, zwany fruktozą, pomaga znormalizować poziom cukru we krwi i zapobiega szybkiemu odczuwaniu głodu wkrótce po jedzeniu. Dodane cukry, takie jak te znajdujące się w przetworzonych sokach, zapewniają niewielką lub zerową wartość odżywczą i są pustymi kaloriami, które mogą prowadzić do przyrostu masy ciała. Lepsza odporność Wyciskarki pomagają zachować w nienaruszonym stanie wszystkie składniki odżywcze znajdujące się w świeżych owocach oraz warzywach.

Wiele owoców, zwłaszcza cytrusowych, ma wysoką zawartość witaminy C, która jest niezbędna do wspierania zdrowego układu odpornościowego. Dodatkowo zwiększa produkcję kolagenu, pomagając wyhodować silną, zdrową skórę i chronić ciało przed infekcjami. Promuje rozwój białych krwinek, odpowiedzialnych za poszukiwanie i niszczenie infekcji i chorób. Oznacza to, że świeże soki o dużej zawartości owoców cytrusowych, mogą znacznie wzmocnić układ odpornościowy, pomagając chronić go przed chorobami i ułatwiając zwalczanie wszelkich infekcji, które dostaną się do organizmu. Witamina A obecna w sokach jest również ważnym, korzystnym elementem dla układu odpornościowego. Pomaga w wytwarzaniu większej liczby białych krwinek i przyspiesza tempo ich aktywacji, umożliwiając ciału szybsze zwalczenie choroby. Witamina A znajduje się np. w marchewkach i pomarańczach. materiały partnera Podziel się Zachowanie wartości odżywczych Świeże owoce i warzywa są pełne cennych składników odżywczych, witamin, enzymów i błonnika, które są dobroczynne dla zdrowia i poziomu energii. Pomagają wzmocnić układ odpornościowy, podnieść poziom energii i pełnią wiele ważnych funkcji wspierających kondycję i zdrowe ciało. Powolne wyciskanie soku w wyciskarce lub w sokowirówce (szczegóły różnic można znaleźć na https://szczuplakobieta.com/sokowirowka-czy-wyciskarka) pozwala na to by enzymy i inne korzystne składniki odżywcze owoców pozostały nienaruszone. Ponadto wyciskarki są świetne do wyciskania soczystych produktów liściastych i innych składników o wysokiej zawartości błonnika, które poprawiają trawienie, wspierają układ odpornościowy i zwiększają poziom energii. Zwiększenie energii Proces trawienia, o czym większość ludzi raczej nie myśli, może być bardzo złożony i wymagać dużo energii. Trawienie obejmuje żucie i mielenie żywności, a także procesy chemiczne, które wymagają enzymów do uwalniania składników odżywczych do twojego organizmu, aby rozkładać żywność na mniejsze cząsteczki. Białka, węglowodany i tłuszcze potrzebują innego zestawu enzymów, aby odblokować ich kluczowe składniki. Cały proces wymaga wiele energii.

Kiedy potraktujemy nasz układ trawienny świeżym, surowym sokiem owocowym lub warzywnym, nie będzie potrzeby trawienia, ponieważ składniki odżywcze w wodzie zostały już wyekstrahowane z węglowodanów i błonnika. Dajemy więc układowi trawiennemu przerwę i przeznaczamy energię, która byłaby spożytkowana na trawienie żywności, na naprawę i ochronę komórek. Poprawa pamięci Problemy z pamięcią i poznaniem mogą być wynikiem wielu zaniedbań i problemów zdrowotnych, w tym złego odżywiania i równowagi aminokwasów, alergii, kandydozy, zaburzeń tarczycy, niskiego poziomu cukru we krwi i słabego krążenia krwi w mózgu. Jednak ogólny spadek sprawności umysłowej, jest najczęściej spowodowany uszkodzeniami wywołanymi przez wolne rodniki.

Sok z owoców i warzyw o wysokiej zawartości przeciwutleniaczy, chroni wszystkie komórki organizmu, w tym mózg przed działaniem niestabilnych utleniających się wolnych rodników. Zredukowanie toksyn Picie wyciskanego soku zmniejsza apetyt na śmieciowe jedzenie i pomaga ciału pozbyć się istniejących toksyn poprzez odciążenie wątroby, która jest odpowiedzialna za detoksykację. Picie świeżego soku dobroczynnie wpływa na funkcjonowanie wątroby, ponieważ zachęca do spożywania żywności bogatszej w składniki odżywcze i mniej przetworzonej. Zregenerowana wątroba jest lepiej przygotowana do optymalnego funkcjonowania. Poprawa wyglądu Świeży, domowy sok może pomóc poprawić wygląd włosów, skóry i paznokci. Witaminy i minerały, które spożywamy pijąc świeży napój, przyczyniają się do wzrostu włosów, wzmocnienia paznokci, zmniejszenia trądziku i poprawy wyglądu cery. Szczególnie witamina A jest dobra dla zdrowej skóry. Zawarta w jarmużu i marchwi witamina A zmniejsza stan zapalny, zwiększa produkcję kolagenu i wzmacnia tkankę skórną. Witamina C - znajdująca się w pomarańczach, truskawkach i jarmużu - również poprawia wygląd skóry, pomagając chronić ją przed uszkodzeniami słonecznymi. Witamina B7 (najlepiej znana jako biotyna) jest świetna dla włosów i paznokci. Reaguje z enzymami i wytwarza aminokwasy niezbędne dla keratyny, białka, które tworzą nasze włosy i paznokcie. Aby uzyskać dzienną dawkę witaminy B7, spróbujmy zrobić sok ze szpinaku, bananów lub brokułów.

Dla zapracowanych ludzi na całym świecie, sok tłoczony z wyciskarki może być odpowiedzią na różne, poważne bądź mniej dokuczliwe problemy zdrowotne. Picie świeżego soku jest łatwym i szybkim sposobem na upewnienie się, że w naszej diecie jest wystarczająco dużo owoców i warzyw. Jest to również idealna przekąska np. w podróży. Dodanie świeżego soku do codziennej diety, to niezawodny sposób na poprawę zdrowia i otrzymanie gwarancji, że nasz organizm otrzymuje odpowiednią ilość korzystnych składników odżywczych.