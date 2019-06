"Niech nas Bóg broni!". Rosja ostrzega Polskę

Ostra reakcja Rosji na wojska USA w Polsce. "W przypadku jakiegokolwiek konfliktu, niech nas Bóg broni, terytorium Polski stałoby się oczywistym celem akcji odwetowej, jeśli nasz kraj zostałby zaatakowany" - powiedział agencji Interfax Władimir Dżabarow z komisji spraw zagranicznych Dumy.

To reakcja Kremla na deklarację prezydenta USA o gotowości do rozmieszczenia w Polsce dodatkowych 1000 żołnierzy. Deklaracja padła podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie, przy okazji podpisania polsko-amerykańskiej deklaracji o współpracy obronnej w zakresie obecności sił zbrojnych USA w Polsce. Dokument mówi między innymi o utworzeniu w Polsce Wysuniętego Dowództwa Dywizyjnego USA oraz eskadry bezzałogowych statków powietrznych MQ-9 Sił Powietrznych USA.

Moskwa jest zaniepokojona decyzją Warszawy i Waszyngtonu o rozmieszczeniu w Polsce eskadry amerykańskich bezzałogowych statków powietrznych. - Powstaje pytanie, jak to się ma do ustaleń między Rosją a NATO - oświadczył wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow.

Parlamentarzyści o "odwecie"

- Świat zbliża się stopniowo do niebezpiecznego momentu, porównywalnego z kryzysem karaibskim - powiedział Szamanow, nawiązując do kryzysu kubańskiego w 1962 roku, gdy wskutek napięć pomiędzy ZSRR a USA świat stanął na krawędzi wojny atomowej. - Będziemy zmuszeni do zastosowania środków odwetowych i mamy je w swoim arsenale - cytuje Szamanowa agencja Interfax.

Wojska z Niemiec do Polski

Trump podkreślił, że do Europy nie zostaną wysłane dodatkowe oddziały, a żołnierze zostaną przekierowani do Polski z Niemiec lub innych miejsc w Europie. W Niemczech stacjonuje teraz 35000 żołnierzy USA, w Polsce jest ich 4500.

Agencja DPA podkreśla, że wysłanie wojsk z Niemiec do Polski to dla Trumpa praktycznie jedyna możliwość realizacji nowej obietnicy w ten sposób, by nie musieć wysyłać do Europy nowych żołnierzy. Niemcy są tym krajem europejskim, gdzie obecność amerykańska jest najsilniejsza.