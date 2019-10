Niebezpieczne rowery i hulajnogi. Nietypowy artykuł w gazetce parafialnej

Ksiądz z Ostrowa Wielkopolskiego pokazał wizerunki dzieci w parafialnej gazetce. Co więcej, poświęcił im cały artykuł. Wszystko po to, by zaapelować do rodziców i nauczycieli, by "smarkacze bezkarnie nie ścigali się rowerami i hulajnogami na terenie kościoła".

Ksiądz alarmuje o wyścigach rowerów i hulajnóg wokół kościoła (123RF, Wikimedia)

- O reakcje proszę pytać mieszkańców Parafii p.w. MB Fatimskiej. Dziękuję. Moja reakcja nie wniesie nic ciekawego i interesującego - podkreślił w rozmowie z Wirtualną Polską ks. Krzysztof Nojman, poprzednik ks. Mariusza Pohla. Ten zaś jest obecnym proboszczem parafii i autorem kontrowersyjnego artykułu.

Treść tekstu zamieszczonego w parafialnej gazetce opublikował lokalny portal ostrow24.tv. Czytamy w niej, że "nastolatkowie urządzili sobie wokół kościoła tor wyścigowy na rowery i hulajnogi" i ksiądz "chce zasygnalizować ten problem i prosić rodziców i nauczycieli o interwencję".

Jak tłumaczy proboszcz, "teren wokół kościoła to ziemia kościelna, przeznaczona do użytku sakralnego, podlegająca administracji kościelnej i będąca własnością parafii".

"Smarkacze nie mogą pozostać bezkarni"

Jego zdaniem "szybka jazda na rowerach i hulajnogach stwarza zagrożenie dla osób idących do kościoła". Przyznał też, że "sam musiał uskakiwać przed rozpędzonym rowerem". Ksiądz Pohl twierdzi, że kiedy zwrócił uwagę dzieciom, te "z bezczelnością odpowiedziały obraźliwymi gestami i wulgarnymi okrzykami, urządzając spektakl braku elementarnego wychowania i grzeczności".

Ksiądz zdecydował się użyć mocniejszych słów. "Nie może być tak, że smarkacze pozostają bezkarni i utwierdzają się w przekonaniu, że wszystko im wolno" - podkreślił. I ostrzegł: "Gdyby sytuacja miała się jeszcze powtórzyć, trzeba będzie sięgnąć do bardziej drastycznych środków. Na pewno nie będzie zbyt trudno stwierdzić, kto popisywał się takim niegrzecznym zachowaniem i udokumentować to materiałem dowodowym".

"Brawo dla księdza. Plac kościelny nie jest placem zabaw dla dzieciarni. Pożyjemy zobaczymy na kogo wyrosną te dzieci", "Brawo dla dzieciaka, który pokazał księdzu środkowy palec!" - to tylko niektóre z komentarzy.

