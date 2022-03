Niebezpieczne oblicze wojny. Będzie zmorą dla Ukrainy na długie lata

I jak dodaje, z kolei Ukraińcy stosują różnego typu miny na pozycjach bojowych w terenie. – Dzięki temu, ok. 80 proc. sprzętu bojowego, w tym bardzo dużo czołgów, Rosjanie stracili właśnie na polach minowych. Zwykła, pancerna mina rozrywa gąsienicę czołgu i demoluje dwa-trzy koła. Praktycznie więc nie jest on zdatny do dalszego użycia. Natomiast Ukraińcy stosują tzw. duże miny-pułapki, które wkopują w drogi. To ładunki wybuchowe, w które wkładają ok. 300-400 kg trotylu. Kiedy mina wybucha pod czołgiem, a jest odpalana albo przez sieć albo przez telefon komórkowy, niszczy go doszczętnie. – mówi nam Skrzypczak.