Niebezpieczna pogoda. RCB wydało alerty

Synoptycy prognozują na tych terenach wystąpienie silnego wiatru początkowo o średniej prędkości od 40 km/h do 60 km/h, w porywach do 70 km/h, nad morzem do 85 km/h, wieczorem i w nocy od 45 km/h do 65 km/h, w porywach do 100 km/h, ze wschodu.