Niebezpieczna pogoda. IMGW ostrzega kierowców

Od wtorku w wielu rejonach kraju wciąż panują gęste mgły. Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązują w 10 województwach. Niebezpieczeństwo na drogach potęgują także marznące opady deszczu.

Obowiązują one na terenie województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, a także w części województw podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że ze względu na gęstą mgłę widoczność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.

Wiele wskazuje na to, że mgły szybko nie odpuszczą. W województwach śląskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim mają się pojawić także w czwartek.

A jakie temperatury zagoszczą w środę nad Polską? Na przeważającym obszarze kraju będzie od 6 do 10 stopni Celsjusza. Najchłodniej - od 2 do 5 st. C - na północnym wschodzie. Z kolei najwyższe wartości pokażą termometry na południu. Tam maksymalnie nawet 12 stopni na plusie.