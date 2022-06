Nie żyje prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic

"Na znak żałoby flagi Rudy Śląskiej zostaną opuszczone do połowy masztu i będą przewiązane kirem aż do dnia pogrzebu Pani Prezydent. Od poniedziałku w holu budynku głównego Urzędu Miasta będzie wystawiona księga kondolencyjna, do której można dokonywać wpisów. Uroczystości pożegnalne Pani Prezydent odbędą się w najbliższych dniach. O szczegółach poinformuję Państwa po ustaleniach z Rodziną" - poinformował wiceprezydent.