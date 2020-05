"Honorowy Prezes Mieczysław Stachiewcz wraca do zdrowia. Nasz kochany Szef zaraził się koronawirusem w szpitalu. Życzymy Mu szybkiego powrotu do pełni sił" - oświadczyły wówczas władze instytutu na Facebooku.

Nie żyje płk Mieczysław Stachiewicz. Pilot Dywizjonu 301 miał 102 lata

Mieczysław Stachiewicz urodził się 21 maja 1917 roku w Warszawie. Po ukończeniu szkoły powszechnej w 1937 roku wstąpił do Wojska Polskiego, aby we wrześniu 1939 wziąć udział w wojnie obronnej.

Po tym, jak Polskę zaatakowali Sowieci, Stachiewicz przekroczył granicę z Rumunią, po czym został internowany w Calafat nad Dunajem. W styczniu 1940 roku uciekł do Francji, a następnie kilka miesięcy później ewakuowano go do Wielkiej Brytanii, gdzie został skierowany do bazy Polskich Sił Powietrznych w Blackpool. Tam jego oddział przydzielono do szeregów 301 Dywizjonu Bombowego Ziemi Pomorskiej.