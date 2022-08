Nie żyje Nichelle Nichols

Po zakończeniu produkcji pierwszej serii Star Trek zgłosiła się w charakterze wolontariuszki do projektu NASA, którego celem było przyciągnięcie do pracy w agencji kosmicznej kobiet oraz osób należących do mniejszości etnicznych. Przedsięwzięcie okazało się sukcesem, a dzięki rekrutacyjnym działaniom Nichols w szeregach NASA znaleźli się m.in. późniejsi astronauci: Sally Ride (pierwsza amerykańska astronautka), Guion Bluford (pierwszy astronauta afroamerykański), Judith Resnik i Ronald McNair, oraz przyszli szefowie agencji: Charles F. Bolden (również astronauta) i Lori Garver.