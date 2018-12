Nie żyje Ludmiła Aleksiejewa. Obrończyni praw człowieka miała 91 lat

Ludmiła Aleksiejewa zmarła w sobotę w wieku 91 lat. Zasłynęła działaniami na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz przestrzegania praw człowieka.

W 1976 roku wstąpiła do Moskiewskiej Grupy Helsińskiej − pierwszej organizacji niezależnej powołanej w ZSRR, która zajmowała się kwestią praw człowieka. Rok później została zmuszona do emigracji do USA, gdzie nadal prowadziła działalność na rzecz praw człowieka w Rosji i współpracowała z rozgłośniami Radio Swoboda oraz Głos Ameryki.