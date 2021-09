Nie żyje Lucyna Adamkiewicz. Brała udział w Powstaniu Warszawskim

Po wojnie angażowała się w akcję odkłamywania historii o obozach koncentracyjnych. - To jest nie do opisania, jak byliśmy traktowani. Nie mogłam uwierzyć, jak usłyszałam, że były to +polskie obozy+. Obozy są niemieckie - podkreślała w 2018 r. w filmie opublikowanym w serwisie YouTube i na Twitterze Kancelarii Premiera.