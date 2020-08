Nie żyje Jolanta Wiśniewska. Działaczka KOD miała 59 lat

- Nie do wiary, że już jej nie ma z nami. Tyle pasji, poświęcenia, ofiarności dla ostrowieckiej kultury. No i oczywiście dla jej wspaniałych kotów. Dziesiątki miłych godzin przegadanych w radiu o historii regionu, Paryża, Odessy i jej podróży dookoła świata, niewiele mniej zawsze merytorycznych i czasem burzliwych sporów o to, co razem mamy robić w Emceku... Drugiej takiej już nie będzie - napisali na Facebooku pracownicy ośrodka.