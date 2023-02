Nie żyje Gleb Pawłowski. Był doradcą Putina

Pawłowski urodził się w Odessie, tam też studiował. Później przeniósł się do Moskwy. Był tam aktywny na scenie dysydenckiej. W 1982 roku został skazany na karę więzienia za "działalność antyradziecką", ale w postępowaniu karnym przyznał się do winy i zamiast do kolonii karnej miał trafić na zesłanie, z którego wrócił w grudniu 1985 roku.