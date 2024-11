Nie żyje dziennikarz "Gazety Wyborczej". "Był człowiekiem arcyważnym"

Wrocławski dziennikarz zmarł na zawał serca

Redakcyjni koledzy i współpracownicy z "Wyborczej" wspominają dziennikarza jako niezwykłego perfekcjonistę i gawędziarza. Cezary Marszewski był znany ze swojej pasji do kina i muzyki punkowej. Był on twórcą wielu inicjatyw kulturalnych, takich jak "Non Stop Kloss", maratonu filmowego dla fanów serialu "Stawka większa niż życie".