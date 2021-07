Nie żyje Andrzej Pyziak. Znany lekarz zmarł w trakcie wakacji

Andrzej Pyziak w 2015 roku startował także w wyborach do Senatu z listy Kukiz'15. Udało mu się zdobyć prawie 30 tys. głosów. Był to trzeci wynik. Mandatu nie zdobył. Lekarz stratował także w 2018 roku w wyborach do rady powiatu. Jednak również bez powodzenia.