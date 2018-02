Nie żyje 69-letnia pacjentka. Przez 9 godzin leżała w izbie przyjęć

Brak odpowiedniej dokumentacji oraz potrzebnych badań. To główne zarzuty wobec pielęgniarki i lekarki dyżurnej, które przyjęły 69-letnią Zdzisławę K. na izbę przyjęć w szpitalu w Lublinie. Kobieta przed śmiercią spędziła tam aż dziewięć godzin.

Wszystko zaczęło się od zasłabnięcia na ulicy. Zdzisława K. straciła władzę w nogach, udało jej się jedynie usiąść na ławce. Jak wynika z akt sprawy, 69-latka spędziła na niej aż sześć godzin. Przechodnie mijali kobietę, nie zwracając na nią uwagi. Staruszka chciała pojechać do szpitala taksówką, ale kierowca odmówił wykonania kursu. Powód? Nie mógł przenieść kobiety do auta. Zamiast tego, wezwano karetkę pogotowia.

Zdzisława K. trafiła na izbę przyjęć szpitala przy ul. Jaczewskiego w Lublinie. Pacjentkę przyjmowała pielęgniarka Jolanta P. Jak wynika z akt spraw, doszło do szeregu zaniedbań: staruszce nie zmierzono tętna, ani temperatury. Nie wykonano również badania EKG. Jolanta P. nie zaznaczyła w dokumentacji, że staruszka choruje na serce. Zamiast tego przydzieliła jej kategorię zieloną. Oznacza to, że pacjentka może czekać na badanie do dwóch godzin.