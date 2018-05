Nie zatrzymał się do kontroli. Policja zatrzymała go po pościgu i strzałach

32-latek jadąc autem zdecydowanie przekroczył prędkość i nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Funkcjonariusze złapali go po pościgu i bójce z jednym z policjantów. Okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany do odbycia kary więzienia.

Po tym jak auto mężczyzny zderzyło się z policją, 32-letni recydywista zaczął uciekać pieszo (Policja.gov.pl)

Do sytuacji doszło w środę w godzinach porannych w Nowej Soli (woj. lubuskie). Policjanci chcieli zatrzymać do kontroli samochód, który znacznie przekroczył dopuszczalną prędkość. Przy ograniczeniu do 50 km/h jechał 112 km/h - informuje portal policja.gov.pl.

Mężczyzna siedzący za kierownicą nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i zaczął przyśpieszać. Policjanci ruszyli za nim w pościg. Po kilku kilometrach doszło do stłuczki aut, więc 32-latek rzucił się do ucieczki pieszo. W pewnej chwili zaatakował jednego z funkcjonariuszy, raniąc go w głowę, na co policjant odpowiedział dwoma strzałami ostrzegawczymi.

Przy zatrzymaniu funkcjonariusze wyczuli od mężczyzny woń alkoholu. 32-latek odmówił zbadania się alkomatem, więc pobrano mu krew do badania. Okazało się również, że mężczyzna był poszukiwany do odbycia 1,5 roku kary więzienia. Za popełnione podczas ucieczki wykroczenia grozi mu kara 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: policja.gov.pl