Nie widać końca wzrostu cen. Porażające dane GUS

Wzrosty widać również w porównaniu do października. W ubiegłym miesiącu towary i usługi konsumpcyjne były o 1 proc. tańsze niż obecnie. Obecne wyniki wpisują się w trwający już od wielu miesięcy trend. Niestety jak na razie niewiele wskazuje na to, by miał się on odwrócić. Zwłaszcza, że drożeje też kluczowy dla każdej gospodarki surowiec, jakim jest paliwo.