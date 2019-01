Nie tylko włodarze dużych miast dostają pogróżki. Ofiarą też wójt gminy Kraśnik

"Zasłynął" obrzuceniem odchodami tablicy smoleńskiej na Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Teraz Eugeniusz P. znów dał o sobie znać. Groził wójtowi gminy Kraśnik i innemu pracownikowi urzędu. Ma więcej na sumieniu. Usłyszał zarzuty.

Groźby pod adresem krajowych polityków, ale też prezydentów i burmistrzów miast oraz wójtów to dla niektórych z nich smutna codzienność. Po tragicznej śmierci Pawła Adamowicza, włodarze zaczynają przyznawać się, że padali ofiarami pogróżek, a ich autorzy teraz się uaktywnili . Jednym z nich jest Eugeniusz P.

W piątek przyszedł do Urzędu Gminy w Kraśniku. Kazał przekazać wójtowi Mirosławowi Chapskiemu, którego nie zastał, że "nóż myśliwski jest już kupiony". Te same słowa skierował pod adresem innego pracownika - donosi "Dziennik Wschodni". To jednak nie koniec. Później, jak poinformowała policja, w jego domu znaleziono broń i materiały wybuchowe - pistolety, rewolwery, karabin, ponad 140 sztuk amunicji oraz granaty. Jak ustaliła Wirtualna Polska, mężczyzna usłyszał trzy zarzuty. Dwa z nich dotyczą gróźb i posiadania broni. Trzeci zaś - znęcania się nad rodziną.