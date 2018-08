"Nie prowadzimy żadnych prac nad nową ordynacją wyborczą do Sejmu". Posłanka PiS dementuje

- Nie prowadzimy absolutnie żadnych prac nad nową ordynacją w wyborach do Sejmu - mówi WP posłanka PiS Anna Milczanowska. Kierowana przez nią sejmowa komisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego - jak przekonuje nasza rozmówczyni - dotąd się tym nie zajmowała i nie zajmuje. Ale zamierza.

Milczanowska dementuje doniesienia "Gazety Wyborczej" i "Rzeczpospolitej" o prowadzonych rzekomo pracach nad nową ordynacją w wyborach do parlamentu. - Chcę, żeby to mocno wybrzmiało: nie prowadzimy i nie prowadziliśmy dotąd żadnych prac nad nową ordynacją - mówi posłanka PiS, twierdząc, iż pojawiające się w mediach informacje na ten temat to "bzdury".