"Nie potrafię żyć bez ludzi". Poruszająca relacja senatorki. Tak walczyła z nowotworem

I rzeczywiście tak sobie do tych worków "przemawiałam". Nie traktowałam ich wtedy jak worki z trucizną, która może mi zrujnować organizm i ciało. Patrzyłam na te worki i myślałam, że mają w sobie coś dobrego, co mi pomoże, a cała reszta ma w to nie ingerować. To jest właśnie to: znalezienie we wszystkim, co nam towarzyszy w chorobie, jakiegoś optymistycznego znaczenia, jasnej strony.