"Nie one, to wy jesteście morderczyniami". Gretkowska uderza w przeciwniczki aborcji

Manuela Gretkowska kolejny raz zabrała głos w debacie na temat prawa do aborcji. Tym razem jednak posunęła się bardzo daleko, nazywając morderczyniami przeciwniczki zabiegów aborcyjnych.

Poglądy Gretkowskiej są powszechnie znane. Pisarka nie owija w bawełnę i wprost mówi, że sprzeciwia się zaostrzeniu prawa dostępu do przerywania ciąży . W ostatnim wpisie na Facebooku Gretkowska zwróciła się do "sióstr hipokrytek", czyli osób, które sprzeciwiają się aborcji .

"Przemocą jest zakaz przerywania ciąży i wy mu przytakujecie narażając na powikłania, śmierć, traumę kobiety o innych poglądach. Nie traumę poaborcyjną, bo skoro wybrały aborcję, to są na tyle kumate, że wybrały mniejszą traumę niż niechcianą ciążę. Nie one, to wy jesteście morderczyniami, obłudnymi hipokrytkami" - stwierdziła pisarka.