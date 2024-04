Nie ma Izery, nie ma lasu, jest rozczarowanie. Temat dzieli jak polityka

A pani jeszcze wierzy? - do rozmowy dołącza pani Iwona, żona mężczyzny. - Nadzieja matką głupich - podrzuca kobieta. - Ale skoro wycięli tyle drzew, to lepiej, żeby coś tam powstało. Nas to nie dotyczy, ale dla młodych byłaby fajna praca - stwierdza.