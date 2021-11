Nie jeden sondaż, a pięć. W każdym traci PiS

Sondażowy spadek PiS. Jest pięć badań

Nie jest to dobry czas dla wicepremiera i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Jak zauważyło we wtorek Radio ZET, tendencja spadkowa partii rządzącej jest widoczna we wszystkich pięciu sondażach parlamentarnych, jakie opublikowano w ostatnim czasie w mediach.