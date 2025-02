Rosyjska administracja okupacyjna na Krymie angażuje ukraińskie dzieci w produkcję części uzbrojenia, co potwierdza Centrum Narodowego Sprzeciwu prowadzone przez Siły Operacji Specjalnych ukraińskiej armii. Dzieci w Symferopolu są zmuszane do pracy przy produkcji komponentów do dronów i urządzeń szybkiego ładowania do karabinów Kałasznikowa.