Nie do wiary, co zrobił z pizzą. 39-latek za kratami

39-latek aresztowany. Pobicie z użyciem pizzy

Policjanci, którzy zostali wezwani na miejsce zdarzenia, musieli zatrzymać 39-latka. Mężczyznę przewieziono do celi w hrabstwie Marion. Według FOX News, po złożeniu szczegółowych wyjaśnień Lazaro Alfonsowi przedstawiono zarzut "pobicia" kobiety, a następnie wypuszczono go z powrotem do domu.